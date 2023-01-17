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(Куракина) Мария Яковлева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.08.1841

Дата смерти

09.09.1841

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1841

Отец: Куракин Яков Фомин

Мать: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.08.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго жь села уделны кресьянинъ Кондратиі Гавриловъ Дыбинъ и и уделно кресьянская жена Анна Данилова дочь Куракина | Казанская церковь
Смерть
09.09.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
11.09.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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