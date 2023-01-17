(Куракина) Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения28.08.1841
Дата смерти09.09.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1841
Крещение
30.08.1841
воспреемники: Онаго жь села уделны кресьянинъ Кондратиі Гавриловъ Дыбинъ и и уделно кресьянская жена Анна Данилова дочь Куракина | Казанская церковь
Смерть
09.09.1841
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
11.09.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви