Дыбин Гаврила Дмитрев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Куракина Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Дыбина Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Юруткина (петрова) Матрена Гаврилова
Мать ребёнка: Дыбина Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Мать ребёнка: Дыбина Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Скобелева Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Дыбина Евдокия
Рождение ребёнка
18.06.1815
Дочь: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова
Мать ребёнка: Дыбина Евдокия
Рождение ребёнка
14.09.1822
Мать ребёнка: Дыбина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дыбина Евдокия
Смерть
Неизвестно