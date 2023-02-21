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Дыбин Гаврила Дмитрев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Куракина Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Дыбина Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Юруткина (петрова) Матрена Гаврилова

Мать ребёнка: Дыбина Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Дыбин Степан Гаврилов

Мать ребёнка: Дыбина Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Скобелева Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Дыбина Евдокия

Рождение ребёнка
18.06.1815

Дочь: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова

Мать ребёнка: Дыбина Евдокия

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1822

Сын: Дыбин Кондратий Гаврилов

Мать ребёнка: Дыбина Евдокия

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыбина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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