Куракин Василий Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смерти11.03.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Куракин Фома Филимонов
Мать: Куракина Анна Данилова
Бракосочетание
04.01.1823
поручители: Емельян Ивановъ, Матьфей Козминъ, Василй Медьведивъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1826
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
03.01.1829
Дочь: Домна Васильева
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
25.03.1833
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
04.12.1835
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева
Смерть
11.03.1840
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
14.03.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви