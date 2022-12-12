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Куракин Василий Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

11.03.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Куракин Фома Филимонов

Мать: Куракина Анна Данилова

Бракосочетание
04.01.1823

Жена: Куракина Екатерина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Емельян Ивановъ, Матьфей Козминъ, Василй Медьведивъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1826

Сын: Куракин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1829

Дочь: Домна Васильева

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1833

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1835

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.03.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
14.03.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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