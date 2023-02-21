Куракина (Горбунова) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Горбунова) Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

03.08.1840

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Горбунов Василий Афанасьев

Мать: Горбунова Анна

Бракосочетание
04.01.1823

Муж: Куракин Василий Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Емельян Ивановъ, Матьфей Козминъ, Василй Медьведивъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1826

Сын: Куракин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1829

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1833

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1835

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ родовъ | отъ родовъ
Похороны
05.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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