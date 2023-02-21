Куракина (Горбунова) Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смерти03.08.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Горбунов Василий Афанасьев
Мать: Горбунова Анна
Бракосочетание
04.01.1823
поручители: Емельян Ивановъ, Матьфей Козминъ, Василй Медьведивъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1826
Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин
Рождение ребёнка
03.01.1829
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин
Рождение ребёнка
25.03.1833
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин
Рождение ребёнка
04.12.1835
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Куракин Василий Фомин
Смерть
03.08.1840
Причина смерти: отъ родовъ | отъ родовъ
Похороны
05.08.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви