Горбунов Василий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смерти07.12.1839
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: Горбунов Афанасий
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Горбунов Александр Васильев
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Куракина Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Анна
Смерть
07.12.1839
Причина смерти: отъ пристарелости
Похороны
09.12.1839
на отведенном кладбище при Казанской церкви