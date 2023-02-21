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Горбунов Василий Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

07.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Горбунов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Горбунов Александр Васильев

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Куракина Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Горбунов Петр Васильев

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Горбунов Симиен Васильев

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Анна

Смерть
07.12.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ пристарелости
Похороны
09.12.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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