Горбунова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Горбунов Александр Васильев

Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Куракина Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Горбунов Петр Васильев

Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Горбунов Симиен Васильев

Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Василий Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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