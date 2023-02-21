Горбунова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Горбунов Александр Васильев
Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Куракина Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Горбунов Василий Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно