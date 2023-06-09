Хвостова (Матросова) (Куракина) Александра Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостова (Матросова) (Куракина) Александра Фомина

Хвостова (Матросова) (Куракина) Александра Фомина

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1786 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1821

Отец: Куракин Фома Филимонов

Мать: Куракина Анна Данилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.03.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Священникъ Афанасій Александровъ и девица Анисья Матвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840

Муж: Хвостов (матросов) Панкрат Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ - Онаго жь села - удѣльная кресьянѣ Степанъ Ивановъ Хвостовъ, Герасимъ Ивановъ Немноновъ, Павилъ Ларионовъ Медведивъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлая крестьянѣ Матьвей Козминъ Шишовъ, Радион... Показать все
Смерть
Неизвестно