Хвостова (Матросова) (Куракина) Александра Фомина
Место рождения
Дата рождения20.03.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1821
Отец: Куракин Фома Филимонов
Мать: Куракина Анна Данилова
Крещение
21.03.1821
воспреемники: Священникъ Афанасій Александровъ и девица Анисья Матвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840
по женихѣ - Онаго жь села - удѣльная кресьянѣ Степанъ Ивановъ Хвостовъ, Герасимъ Ивановъ Немноновъ, Павилъ Ларионовъ Медведивъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлая крестьянѣ Матьвей Козминъ Шишовъ, Радион... Показать все
Смерть
Неизвестно