Хвостов (Матросов) Панкрат Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Хвостов Ефим Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ - Онаго жь села - удѣльная кресьянѣ Степанъ Ивановъ Хвостовъ, Герасимъ Ивановъ Немноновъ, Павилъ Ларионовъ Медведивъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлая крестьянѣ Матьвей Козминъ Шишовъ, Радион... Показать все
Смерть
Неизвестно