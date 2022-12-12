Хвостов (Матросов) Панкрат Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов (Матросов) Панкрат Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Хвостов Ефим Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1840

Жена: Хвостова (матросова) Александра Фомина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ - Онаго жь села - удѣльная кресьянѣ Степанъ Ивановъ Хвостовъ, Герасимъ Ивановъ Немноновъ, Павилъ Ларионовъ Медведивъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлая крестьянѣ Матьвей Козминъ Шишовъ, Радион... Показать все
Смерть
Неизвестно
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