Бобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова
женский, родилась 1819 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьПрасковья Петрова1793 ст. г.р.
ОтецЧерников Глеб Иванов1792 ст. г.р.
Супруги
Бобков-Ткачёв Захар Васильев1818 ст. г.р.
Дети
(Бобкова) Татьяна Захарова02.01.1842 ст. г.р.
Бобков Филипп Захаров06.01.1849 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
1819 ст.
Отец: Черников Глеб Иванов
Мать: Прасковья Петрова
Бракосочетание
26.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.
Дочь: (Бобкова) Татьяна Захарова
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев
Рождение ребёнка
06.01.1849 ст.
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев
Рождение ребёнка
17.01.1851 ст.
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев
Рождение ребёнка
24.10.1853 ст.
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев
Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.
Дочь: (Бобкова) Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев
Смерть
Неизвестно