Бобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова 1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1819 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Прасковья Петрова1793 ст. г.р.
Отец
Черников Глеб Иванов1792 ст. г.р.
Супруги
Бобков-Ткачёв Захар Васильев1818 ст. г.р.
Дети
(Бобкова) Татьяна Захарова02.01.1842 ст. г.р.
Бобков Филипп Захаров06.01.1849 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Черников Глеб Иванов

Мать: Прасковья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
26.01.1836 ст.

Муж: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

гг. Никифоровых крест. Захар Васильев Бобков, 18 лет девица Евдокия Глебова, 18 лет, той же дер. и пом. крест. Глева Иванова Черникова Поручители Тысяцкой оной же дер. и пом. крест. Яков Иванов Чижков, Поезжане Терентий Степанов Чижков, Федор Яковлев Бобков, Иван Рипцов(?)

Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.

Дочь: (Бобкова) Татьяна Захарова

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
06.01.1849 ст.

Сын: Бобков Филипп Захаров

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
17.01.1851 ст.

Сын: Ткачёв Григорий Захаров

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. фамилия Ткачев.

Рождение ребёнка
24.10.1853 ст.

Сын: Ткачёв Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.

Дочь: (Бобкова) Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. фамилия Бобков

Смерть
Неизвестно

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