(Бобкова) Татьяна Захарова 02.01.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Бобкова) Татьяна Захарова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 02.01.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 01.07.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Бобков-Ткачёв Захар Васильев1818 ст. г.р.
Мать
Бобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова1819 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842 ст.

Отец: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

Мать: Бобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Крещение
06.01.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж сц. крест. Иван Глебов Чижков и крест. жена Пелагея Васильева

Смерть
01.07.1846 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородская. крест. безфамильные. 4 лет от горячки

Похороны
03.07.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.