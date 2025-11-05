(Бобкова) Татьяна Захарова
женский, родилась 02.01.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 01.07.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБобков-Ткачёв Захар Васильев1818 ст. г.р.
МатьБобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова1819 ст. г.р.
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Рождение
02.01.1842 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
06.01.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.07.1846 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
03.07.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. пом. не указан. безфамильные.