Ткачёв Григорий Захаров 17.01.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ткачёв Григорий Захаров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 17.01.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков-Ткачёв Захар Васильев1818 ст. г.р.
Мать
Бобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова1819 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1851 ст.

Отец: Бобков-Ткачёв Захар Васильев

Мать: Бобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. фамилия Ткачев.

Крещение
21.01.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники г. Никифорова кр. Феодор Яковлев Таборцев и вдова кр. ж. Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно

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