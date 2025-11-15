Ткачёв Григорий Захаров
мужской, родился 17.01.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков-Ткачёв Захар Васильев1818 ст. г.р.
МатьБобкова (Черникова) Авдотья (Евдокия) Глебова1819 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1851 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
21.01.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Звенигородский. крест. фамилия Ткачев.