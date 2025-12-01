(Денисова) Аграфена (Агриппина) Глебова
женский, родилась 17.06.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьПрасковья Петрова1793 ст. г.р.
ОтецЧерников Глеб Иванов1792 ст. г.р.
Супруги
Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев05.11.1829 ст. г.р.
Дети
Леонтий Порфирьев16.06.1850 ст. г.р.
Иван Порфирьев01.09.1851 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1830 ст.
Отец: Черников Глеб Иванов
Мать: Прасковья Петрова
Крещение
22.06.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
26.09.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1850 ст.
Сын: Леонтий Порфирьев
Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев
Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.
Сын: Иван Порфирьев
Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев
Рождение ребёнка
12.02.1853 ст.
Дочь: Евдокия Порфирьева
Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев
Рождение ребёнка
16.10.1854 ст.
Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев
Рождение ребёнка
01.06.1856 ст.
Дочь: (Денисова) Федосья Порфирьева
Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев
Смерть
Неизвестно