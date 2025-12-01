(Денисова) Аграфена (Агриппина) Глебова 17.06.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Денисова) Аграфена (Агриппина) Глебова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 17.06.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Прасковья Петрова1793 ст. г.р.
Отец
Черников Глеб Иванов1792 ст. г.р.
Супруги
Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев05.11.1829 ст. г.р.
Дети
Леонтий Порфирьев16.06.1850 ст. г.р.
Иван Порфирьев01.09.1851 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1830 ст.

Отец: Черников Глеб Иванов

Мать: Прасковья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
22.06.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемница тогож сельца дворовая девка Александра Афанасьева

Бракосочетание
26.09.1848 ст.

Муж: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених пом-цы Никифоровой кр. Матвея Матвеева сын Порфирий, перв. бр., 18 лет. невеста девица Агриппина Глебова дочь онаго же сц и пом. Звенигородского кр. Глеба Иванова Черникова, 18 лет Поручители по женихе онаго же сц разных пом. кр. Дорофей Захаров Кряжев, Филимон Матвеев, по невесте Иван Глебов Черников и Логин Фёдоров Таборцев.

Рождение ребёнка
16.06.1850 ст.

Сын: Леонтий Порфирьев

Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.

Сын: Иван Порфирьев

Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
12.02.1853 ст.

Дочь: Евдокия Порфирьева

Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
16.10.1854 ст.

Сын: Денисов Андрей Порфирьев

Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
01.06.1856 ст.

Дочь: (Денисова) Федосья Порфирьева

Отец ребёнка: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. фамилия Денисов.

Смерть
Неизвестно

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