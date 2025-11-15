Леонтий Порфирьев 16.06.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтий Порфирьев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 16.06.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 28.06.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев05.11.1829 ст. г.р.
Мать
(Денисова) Аграфена (Агриппина) Глебова17.06.1830 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1850 ст.

Отец: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Мать: (Денисова) Аграфена (Агриппина) Глебова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Крещение
18.06.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники онаго же сц. кр. Иван Глебов Черников и дворовая девица Варвара Глебова

Смерть
28.06.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровы. крест. безфамильный 2 недель от младенческой

Похороны
30.06.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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