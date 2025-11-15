Леонтий Порфирьев
мужской, родился 16.06.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 28.06.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДенисов Порфирий (Перфилий) Матвеев05.11.1829 ст. г.р.
Мать(Денисова) Аграфена (Агриппина) Глебова17.06.1830 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
18.06.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.06.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
30.06.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоров. крест. безфамильные.