(Черникова) Наталья Глебова 23.08.1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Черникова) Наталья Глебова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 23.08.1825 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Прасковья Петрова1793 ст. г.р.
Отец
Черников Глеб Иванов1792 ст. г.р.
Супруги
Филипп Егоров1827 ст. г.р.
Дети
Лавр Филиппов16.08.1846 ст. г.р.
Яков Филиппов20.10.1853 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1825 ст.

Отец: Черников Глеб Иванов

Мать: Прасковья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
30.08.1825 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец указан как Глеб Черников (?) Восприемница сказанного ж сельца крест. жена Настасья Петрова.

Бракосочетание
21.01.1845 ст.

Муж: Филипп Егоров

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених пом. Михаила Никифорова крест. Егора Михайлова сын Филипп Егоров, перв. бр., 19 лет. невеста девица Наталья Глебова, дочь крест. пом. Звенигородского Глеба Иванова Черникова, 18 лет. Поручители по женихе онаго ж сц. крест. Порфирий Терентьев, Филипп Козмин. по невесте Василий Михайлов Дерябин и Трофим Матвеев.

Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.

Сын: Лавр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. кр. безфамильные.

Рождение ребёнка
20.10.1853 ст.

Сын: Яков Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Находящийся в безсрочном отпуске Московского пехотного полка 1 батальона 2 мушкетёрской роты рядовой Филипп Егоров и жена его Наталья Глебова.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.