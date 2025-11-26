(Черникова) Наталья Глебова
женский, родилась 23.08.1825 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьПрасковья Петрова1793 ст. г.р.
ОтецЧерников Глеб Иванов1792 ст. г.р.
Супруги
Филипп Егоров1827 ст. г.р.
Дети
Лавр Филиппов16.08.1846 ст. г.р.
Яков Филиппов20.10.1853 ст. г.р.
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Рождение
23.08.1825 ст.
Отец: Черников Глеб Иванов
Мать: Прасковья Петрова
Крещение
30.08.1825 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
21.01.1845 ст.
Муж: Филипп Егоров
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.
Сын: Лавр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
20.10.1853 ст.
Сын: Яков Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Смерть
Неизвестно