Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Иван Глебов
Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Авдотья Глебова
Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Варвара Глебова
Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов
Рождение ребёнка
23.08.1825 ст.
Дочь: Наталья Глебова
Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1828 ст.
Дочь: Ефросинья Глебова
Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Аграфена Глебова
Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Владимир Глебов
Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черников Глеб Иванов
Смерть
После 1834 ст.