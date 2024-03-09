Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Иван Глебов

Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Авдотья Глебова

Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Варвара Глебова

Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.08.1825 ст.

Дочь: Наталья Глебова

Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1828 ст.

Дочь: Ефросинья Глебова

Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Аграфена Глебова

Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Владимир Глебов

Отец ребёнка: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Глеб Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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