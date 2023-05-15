Закорюкина Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Закорюкин Вахромей Кирилович
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 об
Бракосочетание
До 1776
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Закорюкин Василий Кирилович
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Закорюкин Михаил Кирилович
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Закорюкин Данило Кирилович
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Закорюкина Марья Кириловна
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Закорюкин Лукоян Кирилович
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно