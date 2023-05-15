Закорюкина Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Закорюкин Вахромей Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 об
Бракосочетание
До 1776

Муж: Закорюкин Кирило Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Закорюкин Василий Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Закорюкин Иван Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Закорюкин Михаил Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Закорюкин Данило Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Закорюкина Марья Кириловна

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Закорюкин Лукоян Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Федосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно
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