Закорюкин Лукоян Кирилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Закорюкина Степанида Лукояновна
Мать ребёнка: Закорюкина Ульяна Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Закорюкин Илья Лукоянович
Мать ребёнка: Закорюкина Ульяна Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 20об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
Неизвестно