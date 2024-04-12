Закорюкин Данило Кирилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Бракосочетание
11.09.1805 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 80 лист
Рождение ребёнка
1810
Сын: Закорюкин Демид Данилович
Мать ребёнка: Закорюкина Татьяна Петровна
ГАСО, 24-25-330, 20об
Смерть
Неизвестно