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Закорюкин Данило Кирилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Закорюкин Кирило Федосеевич

Мать: Закорюкина Ульяна Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Бракосочетание
11.09.1805 ст.

Жена: Закорюкина Татьяна Петровна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 80 лист
Рождение ребёнка
1810

Сын: Закорюкин Демид Данилович

Мать ребёнка: Закорюкина Татьяна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Смерть
Неизвестно
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