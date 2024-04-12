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Закорюкин Михаил Кирилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Закорюкин Кирило Федосеевич

Мать: Закорюкина Ульяна Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Закорюкина Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Закорюкина Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Закорюкин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марина Михайловна

Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 9л
Рождение ребёнка
1825

Сын: Закорюкин Егор Михайлович

Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8об
Рождение ребёнка
1829

Сын: Закорюкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20л
Смерть
Неизвестно
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