Закорюкин Михаил Кирилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Закорюкина Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Закорюкина Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Закорюкин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марина Михайловна
Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна
ГАСО, рев 1834 9л
Рождение ребёнка
1825
Сын: Закорюкин Егор Михайлович
Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна
ГАСО, рев 1834 8об
Рождение ребёнка
1829
Сын: Закорюкин Иван Михайлович
Мать ребёнка: Закорюкина Анна Алексеевна
ГАСО, рев 1834 8об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 20л
Смерть
Неизвестно