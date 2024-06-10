Серебрякова (Закорюкина) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Закорюкина) Марина Михайловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Закорюкин Михаил Кирилович

Мать: Закорюкина (Сальникова) Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 9л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Максим Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-45л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Серебрякова) Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Серебряков Максим Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-45л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Серебряков Александр Максимович

Отец ребёнка: Серебряков Максим Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-44об
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Серебрякова) Елена Максимовна

Отец ребёнка: Серебряков Максим Андреянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-45л
Смерть
Неизвестно

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