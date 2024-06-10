Серебрякова (Закорюкина) Марина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
ГАСО, рев 1834 9л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-45л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Серебрякова) Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Серебряков Максим Андреянович
ГАСО, 179-1-213-45л
Рождение ребёнка
1851
Сын: Серебряков Александр Максимович
Отец ребёнка: Серебряков Максим Андреянович
ГАСО, 179-1-213-44об
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Серебрякова) Елена Максимовна
Отец ребёнка: Серебряков Максим Андреянович
ГАСО, 179-1-213-45л
Смерть
Неизвестно