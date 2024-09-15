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Закорюкин Иван Михайлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Закорюкин Михаил Кирилович

Мать: Закорюкина (Сальникова) Анна Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8об
Бракосочетание
07.06.1850

Жена: Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Закорюкина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Закорюкина) Епраксея Ивановна

Мать ребёнка: Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Смерть
Неизвестно

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