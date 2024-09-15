Закорюкин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
ГАСО, рев 1834 8об
Бракосочетание
07.06.1850
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Закорюкина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Закорюкина) Епраксея Ивановна
Мать ребёнка: Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна
ГАСО, 179-2-213-16л
Смерть
Неизвестно