Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Комаров Данило Игнатьевич

Мать: Комарова Ч (Комарова Ч) Агрофена Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, Рев1834 15л
Бракосочетание
07.06.1850

Муж: Закорюкин Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Закорюкина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Закорюкин Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Закорюкина) Епраксея Ивановна

Отец ребёнка: Закорюкин Иван Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-16л
Смерть
Неизвестно

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