Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
ГАСО, Рев1834 15л
Бракосочетание
07.06.1850
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Закорюкина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Закорюкин Иван Михайлович
ГАСО, 179-2-213-16л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Закорюкина) Епраксея Ивановна
Отец ребёнка: Закорюкин Иван Михайлович
ГАСО, 179-2-213-16л
Смерть
Неизвестно