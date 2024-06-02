Комарова Ч (Комарова Ч) Агрофена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Ч (Комарова Ч) Агрофена Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Комаров Григорий Иванович

Мать: Комарова (Чеснокова) Анисья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Данило Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, Рев1834 15л ГАСО, 179-1-213-26л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна

Отец ребёнка: Комаров Данило Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, Рев1834 15л
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сысуева (Комарова) Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Комаров Данило Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, Рев1834 15л
Рождение ребёнка
1845

Сын: Комаров Федот Данилович

Отец ребёнка: Комаров Данило Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25об
Смерть
Неизвестно

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