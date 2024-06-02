Комарова Ч (Комарова Ч) Агрофена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
ГАСО, 24-25-330-40л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, Рев1834 15л ГАСО, 179-1-213-26л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Закорюкина (Комарова) Пелагия Даниловна
Отец ребёнка: Комаров Данило Игнатьевич
ГАСО, Рев1834 15л
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сысуева (Комарова) Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Комаров Данило Игнатьевич
ГАСО, Рев1834 15л
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Комаров Данило Игнатьевич
ГАСО, 179-1-213-25об
Смерть
Неизвестно