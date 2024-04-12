Закорюкин Иван Кирилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Закорюкина Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Закорюкина Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Закорюкин Степан Иванович
Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1813
Сын: Закорюкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна
ГАСО, рев1834 5об. Был пропущен
Рождение ребёнка
1816
Сын: Закорюкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна
ГАСО, рев1834 5об
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна
ГАСО, рев1834 6л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
1824
ГАСО, рев1834 5об