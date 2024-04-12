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Закорюкин Иван Кирилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Закорюкин Кирило Федосеевич

Мать: Закорюкина Ульяна Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Закорюкина Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Закорюкина Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Закорюкин Степан Иванович

Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Закорюкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5об. Был пропущен
Рождение ребёнка
1816

Сын: Закорюкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5об
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Закорюкина Парасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 6л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина Парасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
1824
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5об
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