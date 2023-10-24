Закорюкина Парасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина Парасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Закорюкина Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Закорюкин Иван Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Закорюкина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Закорюкин Иван Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Закорюкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Закорюкин Иван Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Иван Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
Неизвестно
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