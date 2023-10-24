Закорюкина Парасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Закорюкина Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Закорюкин Иван Кирилович
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Закорюкина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Закорюкин Иван Кирилович
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Закорюкин Степан Иванович
Отец ребёнка: Закорюкин Иван Кирилович
ГАСО, 24-25-330, 20об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
Неизвестно