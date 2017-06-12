Колот (Колот) Миланья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Колот) Миланья Алексеевна

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Место рождения

Сергеевка

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

12.06.2017

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: Колот Алексей Митрофанович

Мать: Колот Евдокия Кузминична

Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шнайдер Иван Альбертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнайдер Иван Альбертович

Смерть
12.06.2017
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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