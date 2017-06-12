Колот (Колот) Миланья Алексеевна
Место рожденияСергеевка
Дата рождения14.01.1930
Дата смерти12.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930
Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шнайдер Иван Альбертович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2017
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости