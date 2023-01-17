Колот Алексей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Алексей Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1907

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907

Отец: Колот Митрофан Стефанович

Мать: Колот Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Колот Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1930

Дочь: Колот Миланья Алексеевна

Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична

Сергеевка
Рождение ребёнка
26.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Евдокия Кузминична

Смерть
?.08.1941
Причина смерти: На войне
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