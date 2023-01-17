Колот Алексей Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1907
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907
Рождение ребёнка
26.12.1928
Сын: Колот Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1930
Дочь: Колот Миланья Алексеевна
Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична
Сергеевка
Рождение ребёнка
26.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Евдокия Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Евдокия Кузминична
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: На войне