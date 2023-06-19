Колот (Нестеренко) Евдокия Кузминична
Место рождения
Дата рождения07.02.1910
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910
Рождение ребёнка
26.12.1928
Сын: Колот Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1930
Дочь: Колот Миланья Алексеевна
Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович
Сергеевка
Рождение ребёнка
26.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002