Колот (Нестеренко) Евдокия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолот (Нестеренко) Евдокия Кузминична

Колот (Нестеренко) Евдокия Кузминична

Место рождения

Святогорка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

07.02.1910

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910

Отец: Нестеренко Кузьма Антонович

Мать: Нестеренко Аксенья Егоровна

Святогорка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Колот Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1930

Дочь: Колот Миланья Алексеевна

Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович

Сергеевка
Рождение ребёнка
26.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колот Алексей Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Алексей Митрофанович

Смерть
2002