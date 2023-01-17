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Нестеренко Аксенья Егоровна

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Место рождения

Староселы, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Староселы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Нестеренко Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Нестеренко Кузьма Антонович

Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Колот Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Нестеренко Кузьма Антонович

Святогорка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Кузьма Антонович

Смерть
04.11.1958
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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