Нестеренко Аксенья Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1903
Отец ребёнка: Нестеренко Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Колот Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Нестеренко Кузьма Антонович
Святогорка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1958
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область