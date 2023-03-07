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Нестеренко Кузьма Антонович

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Нестеренко Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Нестеренко Аксенья Егоровна

Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Колот Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Нестеренко Аксенья Егоровна

Святогорка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
лесник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Аксенья Егоровна

Смерть
1934
д.Сергеевка Мариинского р-на
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