Нестеренко Кузьма Антонович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1903
Мать ребёнка: Нестеренко Аксенья Егоровна
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Колот Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Нестеренко Аксенья Егоровна
Святогорка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
лесник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934
д.Сергеевка Мариинского р-на