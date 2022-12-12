Колот (Соляник) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1882
Рождение ребёнка
13.09.1884
Сын: Колот Корней Митрофанович
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
29.01.1891
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
07.02.1893
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Колот Никифор Митрофанович
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колот Евсевий Митрофанович
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Колот Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косенко Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колот Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колот Филипп Митрофанович
Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович
Смерть
1907