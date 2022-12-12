Колот (Соляник) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Соляник) Евдокия Стефановна

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Место рождения

Сухоносовка, Полтавська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Бракосочетание
21.05.1882

Муж: Колот Митрофан Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.09.1884

Сын: Колот Корней Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
29.01.1891

Сын: Колот Игнат Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
07.02.1893

Сын: Колот Лука Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Колот Никифор Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Колот Евсевий Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Колот Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косенко Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Семён Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Филипп Митрофанович

Отец ребёнка: Колот Митрофан Стефанович

Смерть
1907
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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