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Колот Никифор Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Колот Митрофан Стефанович

Мать: Колот Евдокия Стефановна

Бракосочетание
03.11.1917

Жена: Колот Наталья Саввотеевна

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
12.10.1921

Дочь: Зиновия Никифоровна

Мать ребёнка: Колот Наталья Саввотеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1923

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Колот Наталья Саввотеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломеец Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Колот Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
пекарь (зав.пекарней в Суслово)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Колот Варвара

Смерть
Неизвестно
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