Колот Никифор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
03.11.1917
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
12.10.1921
Дочь: Зиновия Никифоровна
Мать ребёнка: Колот Наталья Саввотеевна
Рождение ребёнка
10.11.1923
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Колот Наталья Саввотеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломеец Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Колот Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
пекарь (зав.пекарней в Суслово)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Колот Варвара
Смерть
Неизвестно