Колот (Лазаренко) Наталья Саввотеевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
03.11.1917
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
12.10.1921
Дочь: Зиновия Никифоровна
Отец ребёнка: Колот Никифор Митрофанович
Рождение ребёнка
10.11.1923
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Колот Никифор Митрофанович
Смерть
Неизвестно