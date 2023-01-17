Колот (Лазаренко) Наталья Саввотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Лазаренко) Наталья Саввотеевна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лазаренко Савватий Васильевич

Мать: Лазаренко Анна Тимофеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
03.11.1917

Муж: Колот Никифор Митрофанович

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
12.10.1921

Дочь: Зиновия Никифоровна

Отец ребёнка: Колот Никифор Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1923

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Колот Никифор Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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