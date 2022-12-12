Лазаренко Савватий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Лазаренко Василий
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Колот Наталья Саввотеевна
Мать ребёнка: Лазаренко Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.12.1901
Мать ребёнка: Лазаренко Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Евфросинья Саввична
Мать ребёнка: Лазаренко Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно