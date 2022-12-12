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Лазаренко Савватий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лазаренко Василий

Мать: ?

Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Лазаренко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Колот Наталья Саввотеевна

Мать ребёнка: Лазаренко Анна Тимофеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Лазаренко Игнат Саввович

Мать ребёнка: Лазаренко Анна Тимофеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Евфросинья Саввична

Мать ребёнка: Лазаренко Анна Тимофеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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