Лазаренко (Апостол) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Апостол) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Лазаренко Савватий Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Колот Наталья Саввотеевна

Отец ребёнка: Лазаренко Савватий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Лазаренко Игнат Саввович

Отец ребёнка: Лазаренко Савватий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Евфросинья Саввична

Отец ребёнка: Лазаренко Савватий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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