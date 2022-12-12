Лазаренко (Апостол) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Колот Наталья Саввотеевна
Отец ребёнка: Лазаренко Савватий Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1901
Отец ребёнка: Лазаренко Савватий Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Евфросинья Саввична
Отец ребёнка: Лазаренко Савватий Васильевич
Смерть
Неизвестно