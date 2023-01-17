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Колот Лука Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1893

Отец: Колот Митрофан Стефанович

Мать: Колот Евдокия Стефановна

Бракосочетание
14.02.1918

Жена: Колот Евдокия Димитриевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Екатерина Лукинична

Мать ребёнка: Колот Евдокия Димитриевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.02.1921

Сын: Колот Анатолий Лукич

Мать ребёнка: Колот Евдокия Димитриевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.11.1922

Сын: Колот Николай Лукич

Мать ребёнка: Колот Евдокия Димитриевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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