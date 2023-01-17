Колот Лука Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1893
Бракосочетание
14.02.1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Екатерина Лукинична
Мать ребёнка: Колот Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
04.02.1921
Сын: Колот Анатолий Лукич
Мать ребёнка: Колот Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
11.11.1922
Сын: Колот Николай Лукич
Мать ребёнка: Колот Евдокия Димитриевна
Смерть
Неизвестно