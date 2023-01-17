Колот (Поречных) Евдокия Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Поречных Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Екатерина Лукинична
Отец ребёнка: Колот Лука Митрофанович
Рождение ребёнка
04.02.1921
Сын: Колот Анатолий Лукич
Отец ребёнка: Колот Лука Митрофанович
Рождение ребёнка
11.11.1922
Сын: Колот Николай Лукич
Отец ребёнка: Колот Лука Митрофанович
Смерть
Неизвестно