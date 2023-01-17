Колот (Поречных) Евдокия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Поречных) Евдокия Димитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Поречных Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1918

Муж: Колот Лука Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Екатерина Лукинична

Отец ребёнка: Колот Лука Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.02.1921

Сын: Колот Анатолий Лукич

Отец ребёнка: Колот Лука Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.11.1922

Сын: Колот Николай Лукич

Отец ребёнка: Колот Лука Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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