Колот Игнат Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1891
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891
Бракосочетание
14.10.1912
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
26.02.1916
Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна
Смерть
1920
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Рождение ребёнка
15.05.1921
Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна