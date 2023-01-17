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Колот Игнат Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1891

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891

Отец: Колот Митрофан Стефанович

Мать: Колот Евдокия Стефановна

Бракосочетание
14.10.1912

Жена: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Колот Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Смерть
1920
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Рождение ребёнка
15.05.1921

Сын: Колот Николай Игнатович

Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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