Колот, Третьяченко Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1912
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Колот Игнат Митрофанович
Рождение ребёнка
26.02.1916
Отец ребёнка: Колот Игнат Митрофанович
Рождение ребёнка
15.05.1921
Отец ребёнка: Колот Игнат Митрофанович
Бракосочетание
После 1921
Муж: Третьяченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяченко Николай
Отец ребёнка: Третьяченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяченко Алексей
Отец ребёнка: Третьяченко ?
Смерть
Неизвестно