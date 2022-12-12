Колот, Третьяченко Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1912

Муж: Колот Игнат Митрофанович

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Колот Игнат Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Колот Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Колот Игнат Митрофанович

Рождение ребёнка
15.05.1921

Сын: Колот Николай Игнатович

Отец ребёнка: Колот Игнат Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
После 1921

Муж: Третьяченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяченко Николай

Отец ребёнка: Третьяченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяченко Алексей

Отец ребёнка: Третьяченко ?

Смерть
Неизвестно
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