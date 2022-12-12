Колот Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1916
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Ольга Никитична
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Ольга Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Ольга Никитична
Смерть
Неизвестно