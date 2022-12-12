Колот Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Василий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1916

Отец: Колот Игнат Митрофанович

Мать: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Ольга Никитична

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Ольга Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Ольга Никитична

Смерть
Неизвестно
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