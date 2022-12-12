Колот (Мисюра) Ольга Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Мисюра) Ольга Никитична

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923

Отец: Мисюра Никита Евменович

Мать: Мисюра Варвара Ануфриевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колот Василий Игнатьевич

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колот Василий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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