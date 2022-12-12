Колот (Мисюра) Ольга Никитична
Место рождения
Дата рождения22.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923
Отец: Мисюра Никита Евменович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колот Василий Игнатьевич
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колот Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно