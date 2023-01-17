Мисюра (Косенко) Варвара Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюра (Косенко) Варвара Ануфриевна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

30.11.1899

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899

Отец: Косенко Ануфрий Маркович

Мать: Косенко Евдокия Федотовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.02.1920

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Мисюра Никита Евменович

Рождение ребёнка
22.11.1923

Дочь: Колот Ольга Никитична

Отец ребёнка: Мисюра Никита Евменович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
1929

Муж: Мисюра Никита Евменович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мисюра Никита Евменович

Смерть
1968
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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