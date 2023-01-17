Мисюра (Косенко) Варвара Ануфриевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1899
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899
Рождение ребёнка
25.02.1920
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Мисюра Никита Евменович
Рождение ребёнка
22.11.1923
Дочь: Колот Ольга Никитична
Отец ребёнка: Мисюра Никита Евменович
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мисюра Никита Евменович
Смерть
1968
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область