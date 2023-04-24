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Мисюра Никита Евменович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.05.1896

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1896

Отец: Мисюра Евментий Саввович

Мать: Мисюра Ефросинья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.02.1920

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Мисюра Варвара Ануфриевна

Рождение ребёнка
22.11.1923

Дочь: Колот Ольга Никитична

Мать ребёнка: Мисюра Варвара Ануфриевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
1929

Жена: Мисюра Варвара Ануфриевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мисюра Варвара Ануфриевна

Смерть
1986
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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