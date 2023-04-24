Мисюра Никита Евменович
Место рождения
Дата рождения27.05.1896
Дата смерти1986
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1896
Рождение ребёнка
25.02.1920
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Мисюра Варвара Ануфриевна
Рождение ребёнка
22.11.1923
Дочь: Колот Ольга Никитична
Мать ребёнка: Мисюра Варвара Ануфриевна
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мисюра Варвара Ануфриевна
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно