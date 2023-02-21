Мисюра Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМисюра Ефросинья Ивановна

Мисюра Ефросинья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Никитенко Евдокия Евменовна

Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович

приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
27.05.1896

Сын: Мисюра Никита Евменович

Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Волошенко Наталья Евменовна

Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Мисюра Иван Евментьевич

Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.12.1905

Дочь: Малюванова Анна Евментьевна

Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисюра Евментий Саввович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close