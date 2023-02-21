Мисюра Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Никитенко Евдокия Евменовна
Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович
приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
27.05.1896
Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Волошенко Наталья Евменовна
Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович
Рождение ребёнка
26.09.1902
Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович
Рождение ребёнка
06.12.1905
Дочь: Малюванова Анна Евментьевна
Отец ребёнка: Мисюра Евментий Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно