Мисюра Евментий Саввович
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мисюра Савва Емельянович
Мать: Мисюра Марфа Евтихеевна
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Никитенко Евдокия Евменовна
Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна
приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
27.05.1896
Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Волошенко Наталья Евменовна
Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1902
Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1905
Дочь: Малюванова Анна Евментьевна
Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910