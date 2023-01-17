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Мисюра Евментий Саввович

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Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мисюра Савва Емельянович

Мать: Мисюра Марфа Евтихеевна

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Никитенко Евдокия Евменовна

Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна

приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
27.05.1896

Сын: Мисюра Никита Евменович

Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Волошенко Наталья Евменовна

Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Мисюра Иван Евментьевич

Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.12.1905

Дочь: Малюванова Анна Евментьевна

Мать ребёнка: Мисюра Ефросинья Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисюра Ефросинья Ивановна

Смерть
1910
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