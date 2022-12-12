Мисюра Марфа Евтихеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюра Марфа Евтихеевна

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
16.07.1869

Сын: Мисюра Иакинд Саввович

Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
22.12.1872

Дочь: Кузьменко Евгения Саввична

Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мисюра Самуил Саввович

Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович

Рождение ребёнка
18.06.1877

Дочь: Святенко Агрипина Саввична

Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Аграфена Саввична

Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисюра Евментий Саввович

Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович

Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисюра Савва Емельянович

Смерть
Неизвестно
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