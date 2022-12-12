Мисюра Марфа Евтихеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1869
Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович
Рождение ребёнка
22.12.1872
Дочь: Кузьменко Евгения Саввична
Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович
Рождение ребёнка
18.06.1877
Дочь: Святенко Агрипина Саввична
Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Аграфена Саввична
Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мисюра Савва Емельянович
Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно