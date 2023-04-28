Святенко (Мисюра) Агрипина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святенко (Мисюра) Агрипина Саввична

Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

18.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1877

Отец: Мисюра Савва Емельянович

Мать: Мисюра Марфа Евтихеевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Дочь: Лазаренко Матрона Артемьевна

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Агрипина Артемьевна

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.12.1902

Дочь: Динеко Акулина Артемьевна

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Сын: Святенко Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.02.1907

Сын: Святенко Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Синченко Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.05.1913

Дочь: Елена Артемьевна

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.01.1916

Сын: Святенко Макар Артемьевич

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.02.1921

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Святенко Артемий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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