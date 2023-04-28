Святенко (Мисюра) Агрипина Саввична
Место рождения
Дата рождения18.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1877
Отец: Мисюра Савва Емельянович
Мать: Мисюра Марфа Евтихеевна
Рождение ребёнка
30.10.1897
Дочь: Лазаренко Матрона Артемьевна
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Агрипина Артемьевна
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
13.12.1902
Дочь: Динеко Акулина Артемьевна
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
25.02.1905
Сын: Святенко Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
24.02.1907
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Синченко Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
25.05.1913
Дочь: Елена Артемьевна
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
19.01.1916
Сын: Святенко Макар Артемьевич
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Рождение ребёнка
08.02.1921
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Святенко Артемий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно