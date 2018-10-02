Третьяченко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяченко Николай
Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяченко Алексей
Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно