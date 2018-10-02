Третьяченко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяченко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1921

Жена: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяченко Николай

Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяченко Алексей

Мать ребёнка: Колот, Третьяченко Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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