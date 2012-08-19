Шнайдер Иван Альбертович
Место рождения
Дата рождения27.08.1929
Дата смерти19.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Миланья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Миланья Алексеевна
Смерть
19.08.2012
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область