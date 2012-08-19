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Шнайдер Иван Альбертович

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Место рождения

Трактовое, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

27.08.1929

Дата смерти

19.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Трактовое, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Миланья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Миланья Алексеевна

Смерть
19.08.2012
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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