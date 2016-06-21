Кудряшов Борис Андреевич
Место рожденияКашин
Дата рождения18.08.1933
Дата смерти21.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933
Кашин
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
01.11.1964
Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна
Волгоград
Рождение ребёнка
01.06.1967
Дочь: Брянцева Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна
Волгоград
Рождение ребёнка
27.04.1969
Дочь: Цилинская Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна
Волгоград
Рождение ребёнка
21.07.1970
Дочь: Григорьева Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна
Волгоград
Смерть
21.06.2016
Волгоград
Похороны
Неизвестно
Волгоград