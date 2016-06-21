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Кудряшов Борис Андреевич

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Место рождения

Кашин

Дата рождения

18.08.1933

Дата смерти

21.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933

Отец: Кудряшов Андрей Дмитриевич

Мать: Кудряшова Елизавета Петровна

Кашин
Бракосочетание
1963

Жена: Кудряшова Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
01.11.1964

Сын: Кудряшов Борис Борисович

Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна

Волгоград
Рождение ребёнка
01.06.1967

Дочь: Брянцева Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна

Волгоград
Рождение ребёнка
27.04.1969

Дочь: Цилинская Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна

Волгоград
Рождение ребёнка
21.07.1970

Дочь: Григорьева Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Кудряшова Лидия Андреевна

Волгоград
Смерть
21.06.2016
Волгоград
Похороны
Неизвестно
Волгоград
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